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الأربعاء، 20-09-2023 03:28 م

شيرار ينصح ليفربول بشأن مستقبل صلاح

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الوكيل الإخباري -  قدم آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل ومنتخب إنجلترا، نصيحة لإدارة ليفربول، بشأن نجم الفريق، المصري محمد صلاح.

ورفض ليفربول عرضا قيمته 215 مليون جنيه إسترليني في الصيف، من قبل نادي اتحاد جدة السعودي، لضم صلاح.

ويعتقد شيرار أنه من الأفضل لليفربول بيع عقد صلاح، في المستقبل القريب، إلى الدوري السعودي.

وقال شيرار في تصريحات إذاعية: "إذا كان ليفربول سيحصل على عرض يزيد عن 150 مليون جنيه إسترليني لشخص في هذا العمر، يجب عليهم بيعه".

وأضاف: "أتفهم سبب عدم إتمام الصفقة، لأن العرض جاء متأخرًا جدًا، ولم يكن لديهم الوقت للحصول على بديل مناسب".

وتابع: "لكن إذا علم ليفربول أن اتحاد جدة سيعود في يناير/كانون الثاني بعرض جديد مميز، فسيكون لديهم الوقت للعثور على بديل".

وختم: "الأمر يعتمد على ما سيحدث في المستقبل، وكم سيكون العرض المقدم في انتقالات الشتاء، لكنني أعتقد أنهم سيحصلون على 150 مليون جنيه إسترليني وقتها".

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