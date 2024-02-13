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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 13-02-2024 03:01 م

صافرة أردنية لمواجهة ناساف والعين

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الوكيل الإخباري - كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم أردني، الاثنين، بإدارة مباراة ناساف الأوزبكي والعين الإماراتي، المقررة بعد غد الأربعاء على استاد كارشي المركزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويقود طاقم التحكيم الأردني، أدهم مخادمة، حكما للساحة، ويعاونه على الخطوط: محمد مصطفى الكلاف، حكم مساعد أول، وأحمد مؤنس، حكم مساعد ثان.

ويعاونهم العراقي محمد قاسم كحكم رابع، بالإضافة إلى كل من القطريين: عبد الله علي المري، حكم فيديو، ومحمد أحمد، حكم فيديو مساعد.

وأسند الاتحاد الآسيوي مهمة مراقبة المباراة للفلسطيني، علي جبريل، ومعه الكوري الجنوبي، كون جونج شول، مراقبا للحكام.

ويُعقد صباح غد الثلاثاء الاجتماع التنسيقي لمباراة ناساف والعين، في قاعة الاجتماعات الملحقة باستاد كارشي المركزي، ويترأس الاجتماع علي جبريل.  

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