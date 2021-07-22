صافرة الأردني أدهم المخادمة تعلن تعادل مصر وإسبانيا

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الوكيل الإخباري - أنس عشافرض المنتخب المصري التعادل السلبي على نظيره الإسباني ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو "2020".وظهر المنتخب المصري بأداء دفاعي منظم، وحرم نجوم إسبانيا من تقديم الأداء الهجومي المتوقع في ظل تألق كبير لحارس المرمى محمد الشناوي وقائد الفريق أحمد حجازي .وقاد المباراة طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة، علما أنه الطاقم العربي الوحيد في البطولة .وتأتي انطلاقة منافسات كرة القدم كما هي العادة قبل البداية الرسمية للألعاب الأولمبية والتي ستكون بعد أيام .