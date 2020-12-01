صافرة سعودية لمباراة شنجهاي الصيني وسيدني الأسترالي

الوكيل الإخباري-

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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي، بقيادة تركي الخضير، لقيادة مباراة شنجهاي الصيني وسيدني إف سي الأسترالي، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لأندية شرق القارة.ويتكون الطاقم السعودي من تركي الخضير للساحة ومعه محمد العبكري مساعد أول وخلف الشمري مساعد ثان، وسوف تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.وتستكمل في العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات لأندية شرق القارة، التي كانت متوقفة منذ مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا، إذ تقام المباريات بنظام التجمع.وكانت الدوحة استضافت مؤخرا مباريات أندية الغرب، وانتهت بتأهل فريق بيرسبوليس الإيراني للمباراة النهائية، على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح 5-3.