الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

34 مصابا بكورونا في حالة حرجة داخل مستشفى الأمير حمزة

وقف استيفاء المخالفات داخل ادارة الترخيص

الأمانة تعيد فتح شوارع لاكتمال أعمال تصريف المياه فيها

تصريح حكومي جديد بشأن دعم الخبز

حقيقة تساقط الثلوج خلال أيام

ألمانيا: 388 وفاة و13604 إصابات جديدة بكورونا

بعد إيعاز من مدير الأمن .. كشف لغز جريمة قتل بالزرقاء قبل سنوات

توضيح حكومي بشأن الحظر الجزئي والإغلاقات

وفيات الثلاثاء 1/12/2020

أسعار الذهب الثلاثاء 1/12/2020

الثلاثاء، 01-12-2020 01:25 م

صافرة سعودية لمباراة شنجهاي الصيني وسيدني الأسترالي

download (1)


الوكيل الإخباري- كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي، بقيادة تركي الخضير، لقيادة مباراة شنجهاي الصيني وسيدني إف سي الأسترالي، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لأندية شرق القارة.
اضافة اعلان

ويتكون الطاقم السعودي من تركي الخضير للساحة ومعه محمد العبكري مساعد أول وخلف الشمري مساعد ثان، وسوف تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وتستكمل في العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات لأندية شرق القارة، التي كانت متوقفة منذ مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا، إذ تقام المباريات بنظام التجمع.

وكانت الدوحة استضافت مؤخرا مباريات أندية الغرب، وانتهت بتأهل فريق بيرسبوليس الإيراني للمباراة النهائية، على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح 5-3.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

76587-175

قرار حاسم من إدارة النصر بشأن رحيل فيتوريا

lionel-messi-antoine-griezmann

تطور مرعب بعلاقة ميسي وجريزمان في برشلونة

imagick

رسالة عنيفة إلى إدارة السويكت بعد كارثة الهلال !

1499979406_210_29559_005

تعليق جديد على أزمة شيكابالا بعد تعرضه للتنمر

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة