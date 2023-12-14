صافرة فنزويلية لقمة اتحاد جدة والأهلي المصري

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل.



وأشار "فيفا" عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إلى أن اللقاء سيديره الحكم الفنزويلي خيسوس فالينيزويلا، ويعاونه مواطناه خورخي أوريغو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع كامبل كيرك كاوانا من نيوزيلندا.



ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة مع الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله في مواجهة ستنطلق في الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل.



وكان الفريق السعودي تأهل لهذا الدور بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد ،في الدور التمهيدي سجلها رومارينو ونغولو كانتي وكريم بنزيما.



ويتأهل الفائز من مواجهة اتحاد جدة والأهلي للدور قبل النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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