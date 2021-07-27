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الثلاثاء، 27-07-2021 12:34 م

صالح راتب يودع جماهير الوحدات مرتين

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الوكيل الإخباري- أنس عشا
في مشهد مؤثر خرج نجم وسط الوحدات صالح راتب من مباراة فريقه شباب العقبة، والتي كانت الأخيرة له مع الفريق الأخضر، بعد تأكد رحيله للدوري البحريني مع انتهاء مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، فهتفت الجماهير للاعب صاحب القميص رقم "10" لآخر مرة بحفاوة كبيرة.اضافة اعلان



 

صالح راتب ودع الجماهير مرتين الأولى عبر مقابلة تلفزيونية أكد فيها على سعادته لتصدر الوحدات ترتيب أندية دورية المحترفين رغم الغيابات وضغط المباريات على عكس بقية الفرق، وكاشفا عن حزنه لتوديعه الجماهير والنادي الذي تربى بين جدرانه وواعدا بالعودة للفريق ومؤكدا على فضل الجماهير عليه".

قبل أن يعود اللاعب ويودع الجماهير عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه :

" بعد 15 سنة من التواجد في عائلة نادي الوحدات منذ الصغر وبعد تجربة احتراف بسيطة سابقاً لمدة ٤ شهور، حان موعد الفراق وما أصعب تلك اللحظات مع ايماني المطلق اني شو ما أعمل رح اكون مقصر بحق جماهير نادي الوحدات
الجماهير الها الفضل على صالح راتب بعد رب العالمين والي كانت مؤمنة بإمكانياتي ووقفت معي بكل الظروف.

تجربة جديدة وخروج للإحتراف والإشتياق لعائلة نادي الوحدات بدأ من هذه اللحظات، واتمنى ان تدعو لأخوكم صالح راتب في رحلته القادمة لتأمين مستقبلي وتقديم كرة قدم تليق باسم المدرسة الكروية لنادي الوحدات. "

 




 

 


 

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