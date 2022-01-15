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السبت، 15-01-2022 10:09 م

صالح شرباتي يفوز بجائزة رياضي العام من موقع ملاعب

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الوكيل الإخبارب - ملاعب - أنس عشا
فاز البطل الأولمبي صالح الشرباتي باستفتاء موقع ملاعب ، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، لإختيار أفضل رياضي لعام 2021، والذي شهد تنافس نخبة نجوم ونجمات الرياضة الأردنية، والجمهور هو الحكم .اضافة اعلان


وشهد الاستفتاء إقبالا جماهيريا حيث فاق عدد المشاركين الـ 6000 مصوت، وكان لنجم التايكواندو صالح الشرباتي نصيب الأسد منها بعدد أصوات فاق الـ 4000صوت وبنسبة فاقت الـ 66% من الأصوات.

 
وحل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات ثانيا بنسبة 18% من الأصوات، وبمجموع فاق 1500 صوت، بينما جاء نجم الكراتيه عبد الرحمن المصاطفة ثالثا، ونجم كرة القدم صالح راتب رابعا .

 

وسيتم تكريم صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020، علما أن النسخة الحالية من الاستفتاء تعد الثانية، وفاز لاعب النشامى صالح راتب بالنسخة الأولى عام 2020.
 

 




 

 


 

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