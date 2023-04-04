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الثلاثاء، 04-04-2023 03:26 م

صحيفة برازيلية تُسعد جماهير الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري -  أكدت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي الهلال أبلغت الأندية البرازيلية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، ميشيل ديلغادو، أنه لا توجد نية لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته شبكة “bolavip” الرياضية، فإن نادي غريميو البرازيلي يسعى بقوة للتعاقد مع ديلغادو، كذلك هناك اهتمام من ناديي فلامينغو وبالميراس، لكن الهلال أكد أن الفريق يعتمد على اللاعب بصورة كبيرة، ولن يتم التفاوض على بيعه، على الأقل طوال عام 2023.

وأصبح ديلغادو في الفترة الأخيرة أكثر تأقلمًا في المملكة العربية السعودية، وأظهر جودته مع الهلال، وأضافت الشبكة البرازيلية: “الهلال لا يريد التخلي عن مثل هذه القطعة المهمة في الفريق”.

وكان ديلغادو قد أراد الرحيل عن الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، والعودة إلى البرازيل؛ بسبب عدم الاعتماد عليه كثيرًا من جانب المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، لكن النادي العاصمي رفض الأمر، وتمسك ببقاء اللاعب، وبعدها حصل ديلغادو على فرصة أكبر في المشاركة، وبات من أهم الأوراق الرابحة في التشكيلة الزرقاء.

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