صحيفة برتغالية شهيرة تصدم جماهير النصر!

الوكيل الإخباري - أزاحت صحيفة “آبولا” البرتغالية النقاب عن نتيجة الاستفتاء الذي نشرته قبل أيام، حول آراء الجماهير في قرار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالانتقال إلى نادي النصر، واللعب في الدوري السعودي “دوري روشن” خلال الفترة المقبلة.



وذكرت الصحيفة البرتغالية أن 60.8% من الأصوات رفضت انتقال “صاروخ ماديرا” إلى النصر، واعتبرته قرارا غير صحيح من اللاعب، فيما بلغت نسبة الجماهير التي رحبت بتعاقد “العالمي” مع رونالدو 39.2%.



وأوضحت “آبولا”: “بعد عقدين من صنع التاريخ في كرة القدم الأوروبية، واللعب مع سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، يتجه “CR7″ الآن للعب في الدوري السعودي الأقل تنافسية”.



وكان النصر قد أعلن تعاقده رسميًا مع الدولي البرتغالي، وذلك لمدة موسمين ونصف، حتى صيف 2025، وحسب تقارير صحفية، فإن رونالدو، الذي يبلغ عامه الـ38 في فبراير المقبل، سيصبح بموجب العقد الجديد اللاعب الأعلى أجرًا على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.



ويُنتظر أن يصل راتب رونالدو السنوي مع “فارس نجد” إلى 200 مليون يورو، وبعد نهاية عقده سيستمر النجم البرتغالي في السعودية حتى عام 2030، سفيرًا لملف ترشح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.



ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة