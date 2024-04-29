صدام ناري بين بايرن وريال مدريد.. ودورتموند يصارع باريس

الوكيل الإخباري - يتطلع بايرن ميونخ، الألماني، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني، غدا الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على أفضلية عندما يحل ضيفا على الريال في مباراة الإياب التي تقام بعد أسبوع من الآن، خاصة وأن الفريق الألماني يأمل في حصد لقب هذه البطولة لإنقاذ موسمه، بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا.



وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها بايرن مع الريال في الدور قبل النهائي بالبطولة، علما بأن البافاري ودع المسابقة في آخر مواجهتين جمعتهما في هذا الدور موسمي 2013 / 2014 و2017 / 2018.



وكان بايرن نجح في التأهل في 4 من أول خمس مواجهات جمعتهما بهذا الدور.



وهذه هي المرة الحادية والعشرين التي يتأهل فيها بايرن ميونخ للدور قبل النهائي بالبطولة، ويتفوق عليه فقط الريال الذي صعد للدور قبل النهائي للمرة الـ33 في تاريخه.





وكان الفريقان تمكنا من إقصاء فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في دور الثمانية، حيث تغلب بايرن ميونخ على آرسنال 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب الريال على مانشستر سيتي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4/4.



ويأمل توماس توخيل، مدرب بايرن، في الفوز على الريال ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة خاصة وأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ويريد أن يترك ذكرى جيدة للجماهير قبل رحيله، خاصة وأنه قاد بايرن للتأهل للدور قبل لنهائي للمرة الأولى منذ عام 2020.



ويمكن لتوخيل أن يعتمد على ألفونسو ديفيز في تشكيلة الفريق، حيث غاب عن مباراة آرسنال الأخيرة بسبب الإيقاف، ولكن تحوم الشكوك حول مشاركة كونراد لايمر (إصابة في الكاحل)، وماتياس دي ليخت (إصابة في الركبة).



ولاتزال الشكوك تحوم حول مشاركة جمال موسيالا، الذي غاب عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت الأخيرة بسبب مشكلة في الأوتار، فيما يمكن أن يغيب ليروي ساني عن اللقاء، في حين يستمر غياب كينجسلي كومان عن بايرن بسبب الإصابة.



في المقابل، يعرف الريال، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كيفية الفوز بمثل هذه اللقاءت الكبرى حيث أنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 14 لقبا.



ويأمل أنشيلوتي في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لاسيما وأن الفريق بات قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.



ومن المتوقع أن يكون جود بيلينجهام جاهزا لقيادة هجوم الريال، بعد أن غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسييداد بسبب مشكلة في المعدة، كما يتوقع أن يكون رودريجو جاهزا لخوض اللقاء.



ومن المقرر أن يفتقد الريال لجهود داني كارفاخال بسبب الإيقاف، وينتظر أن يدفع أنشيلوتي بلوكاس فاسكيز بدلا منه.



وتقام مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، بعد غد الأربعاء عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



ورغم أن دورتموند تعرض لخسارة 1 / 4 أمام لايبزيج في آخر مباريات الفريق قبل مواجهة سان جيرمان، إلا أن إدين ترزيتش مدرب الفريق يرغب في الفوز والتأهل للمباراة النهائية.



وسيفتقد ترزيش لجهود سيباستيان هالر مهاجم الفريق، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة دونييل مالين في اللقاء، بينما تأكدت عودة إمري تشان وإيان ماتسين للفريق.



ويفتقد سان جيرمان في هذه المباراة جهود برسنيل كيمبيمبي وسيرجيو ريكو، مع العلم أنهما ليسا من المرشحين لبدء اللقاء من الأساس لغيابهما عن الفريق منذ بداية الموسم.



ويعول إنريكي على نجوم تعرف الكرة الألمانية جيدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب مثل أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي، لاعبا دورتموند السابقين، وأيضا لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ السابق.

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