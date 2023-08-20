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الأحد، 20-08-2023 03:59 م

صدام ناري بين ديوكوفيتش وألكاراز في نهائي سينسيناتي

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الوكيل الإخباري -  ضرب الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش، موعدا ناريا في نهائي دورة سينسيناتي للتنس.

جاء تأهل الشاب ألكاراز، المصنف أول عالميا، صعبا وأنقذ كرة حاسمة للمباراة أمام البولندي صاحب الإرسالات الساحقة هوبرت هوركاتش، قبل أن يفوز عليه 2-6 و7-6 (7-4) و6-3 في ساعتين و18 دقيقة.

وأكد ابن مورسيا دفاعه عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة الكبرى وهو في المركز الأول عالميا، فيما سيحاول الأحد إحراز لقبه السابع هذه السنة.

وفوز ابن العشرين سنة وحامل لقب بطولة ويمبلدون الأخيرة على حساب ديوكوفيتش أيضا، هو ال53 له هذا الموسم مقابل 5 خسارات.

وعلق على تأهله "كانت الدورة صعبة جدا بالنسبة لي، كل مبارياتي انتهت بثلاث مجموعات، لكني سعيد بالفوز في هذا النوع من المباريات والبقاء قويا من الناحية الذهنية".

وأضاف "تطورت كثيرا بفضل هذه التجارب، من الرائع بلوغ النهائي".

وبعد خسارته المجموعة الأولى بنتيجة صريحة، كان ألكاراز على شفير الخسارة في الشوط العاشر من الثانية، لكن هوركاتش أهدر فرصة الفوز في المباراة، فلجأ اللاعبان بعدها إلى شوط كسر الإرسال الذي ابتسم للاسباني.

وفي المجموعة الثالثة، تقدم ألكاراز 3-1 ثم ضمن بطاقة النهائي "كانت معركة ذهنية، تعين علي البقاء متفائلا طوال الوقت، عرفت أنه ستسنح لي الفرص وكان علي استغلالها".

ويحرص ألكاراز على إحراز لقبه الثالث هذا العام في بطولات الماسترز، بعد إنديان ويلز ومدريد.

وأصبح الإسباني أصغر لاعب يبلغ النهائي في سينسيناتي، منذ الأمريكي بيت سامبراس (19 عاما) في عام 1991.

وستكون المباراة النهائية إعادة لنهائي ويمبلدون الشهر الماضي ومن العيار الثقيل، نظرا لتأهل المخضرم ديوكوفيتش حامل لقب 23 بطولة كبرى والفائز في مباراة لم تكن بالسهلة على الألماني ألكسندر زفيريف السابع عشر 7-6 (7-5) و7-5.

ويتطلع ديوكوفيتش إلى أول مواجهة مع ألكاراز على الأرض الصلبة.

وفاز ألكاراز مرتين من أصل 3 مواجهات مع ديوكوفيتش المتوج بلقب 39 دورة للماسترز.

وكان ديوكوفيتش فاز على تراب رولان جاروس بسهولة عندما عانى ألكاراز من تقلصات عضلية وضغوط نفسية، لكن الإسباني رد بخمس مجموعات في نهائي ويمبلدون.

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