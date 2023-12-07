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الخميس، 07-12-2023 04:06 م

صدمة جديدة.. توصية بإيقاف بوجبا 4 سنوات

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الوكيل الإخباري -  تلقى الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس ضربة جديدة تهدد استمرار مسيرته داخل الملاعب.

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات طالبت بإيقاف بوجبا 4 أعوام.

أضافت الصحيفة الإيطالية أن القرار يتعلق بإيجابية عينة هرمون التستوستيرون للاعب للفرنسي في أغسطس/آب الماضي.

وكان بوجبا خضع لعينة فحص عشوائية بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي رغم جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتورط النجم الفرنسي أكثر بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعرض بول بوجبا (30 عاما) لعقوبة الإيقاف منذ 11 سبتمبر/أيلول الماضي بسبب هذه الأزمة، وطالبت الوكالة الدولية بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وكانت تقارير صحفية كشفت محاولات بوجبا للتوصل لاتفاق مع السلطات الإيطالية على تخفيض العقوبة إلى عامين، لكن المفاوضات لم تنجح.

وحال تنفيذ عقوبة الإيقاف لن يعود بوجبا إلى الملاعب قبل عام 2027 حيث سيكون عمره حينها 34 عاما.

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