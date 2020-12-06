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الأحد، 06-12-2020 02:48 م

صدمة جديدة في النصر

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الوكيل الإخباري _ مازال النصر يعاني من الأزمات تلو الأخرى، في ظل النتائج السلبية التي يحققها في دوري المحترفين، وآخرها أمام أبها بالجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قد تعرض لسلسلة من الهزائم في دوري المحترفين، حيث يقبع في المركز الأخير بجدول المسابقة، بالإضافة لخسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

وفجر القانوني صالح المقبل، مفاجأة صادمة لنادي النصر، بعد الكشف عن إمكانية إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق لمدة شهرين بسبب عدم صعوده لمنصة التتويج في مباراة نهائي كأس الملك.
ورفض حمد الله الصعود لمنصة التتويج بعد الخسارة أمام الهلال، بصفته قائدا للفريق، ليصعد وليد عبد الله حارس الفريق بدلا منه، من أجل تدارك الأزمة.


وأوضح المقبل في تصريحات لـ "الجزيرة" أن ما قام به حمد الله يستوجب عقوبتين من اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة، مشيرا إلى أن نص لائحة الانضباط في المادة 69 يعاقب كل من امتنع دون عذر مقبول عن استلام الجوائز يعاقب بالحرمان من الجائزة سواء عينية أو مادية، ويعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال.
وتابع، يجوز للجنة تشديد العقوبة وذلك وفقا للقاعدة العامة من الفصل الخامس حيث تنص الفقرة 5 من المادة 39 (القاعدة العامة) على (يجوز للجنة بالخصوص تشديد العقوبات بالنسبة إلى المخالفات الواقعة في المباريات النهائية)

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و زارد، هناك عقوبة تستطيع وزارة الرياضة إيقاعها على اللاعب وذلك وفقاً للمادة 69 من (لائحة التسجيل والنشاط) من لوائح وزارة الرياضة والتي تنص على (اللاعب أو الإداري أو المدرب الذي يرفض الصعود لاستلام جائزته من راعي المسابقة أو البطولة يوقف عن ممارسة النشاط لمدة شهرين من تاريخ بداية الموسم الرياضي الجديد لكل اتحاد أو مكتب إذا لم يوجد مباريات أو مسابقات متبقية للعبة

 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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