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الأحد، 27-11-2022 05:17 م

صدمة جديدة لجماهير البرازيل

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الوكيل الاخباري - انضم أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى قائمة الغائبين عن تدريبات المنتخب البرازيلي لكرة القدم، والذي يستعد لمباراته الثانية في بطولة كأس العالم 2022، والمقامة حاليا في قطر.

وبالإضافة إلى غياب نيمار ودانيلو للإصابة، غاب أنتوني (22 عاما) عن تدريبات المنتخب البرازيلي بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

ولم يتضح ما إذا كان أنتوني يمكنه اللحاق بصفوف الفريق خلال مباراة الفريق الثانية في المونديال الحالي، والتي يلتقي فيها نظيره السويسري يوم غد الاثنين، والتي تأكد غياب نيمار ودانيلو عنها بسبب الإصابة في الكاحل.

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