صدمة جديدة لكلوب.. مدافع ليفربول يتعرض لإصابة قوية

الوكيل الإخباري - تلقى نادي ليفربول، صدمة جديدة بعد تعرض المدافع إبراهيما كوناتي لإصابة في الفخذ تبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.



وفي ظل عدم توقع عودة فيرجيل فان دايك قبل أسبوعين على الأقل بسبب إصابة مشابهة، تقلصت الخيارات الدفاعية المتاحة أمام المدير الفني يورجن كلوب، ويرجح أن يتحرك لمنع الانتقال المحتمل للمدافع ناثانيال فيليبس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الحالية.



وتعرض كوناتي للإصابة خلال المباراة التي خسرها ليفربول أمام برايتون 1-2 يوم الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه ينتظر غياب كوناتي عن ليفربول في المباريات أمام وولفرهامبتون وإيفرتون ونيوكاسل، وتحوم الشكوك حول إمكانية جاهزيته في الوقت المناسب للمباراة المقررة أمام ريال مدريد في 21 فبراير في دوري أبطال أوروبا.



وأعاد ليفربول لاعب قلب الدفاع ريز وليامز، 21 عاما، إلى صفوفه قبل أيام بعد فترة إعارة لفريق بلاكبول، وذلك تحسبا للرحيل المحتمل لفيليبس.



وشارك فيليبس، 25 عاما، في خمس مباريات فقط خلال هذا الموسم، ورغم عدم وجود رغبة من جانب النادي للاستغناء عن خدماته، ارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق في ظل اهتمام عدد من الأندية به.



لكن إصابة كوناتي جعلت رحيل اللاعب مستبعدا، حيث ستقتصر الخيارات المتاحة أمام كلوب لمركز قلب الدفاع على جو جوميز وجويل ماتيب.

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