صدمة.. ديشامب خطط لاستبعاد بنزيما قبل الإصابة

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن استبعاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من قائمة فرنسا في كأس العالم.



وكان ديدييه ديشامب مدرب الديوك، قد استبعد بنزيما عقب التعرض لإصابة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ديشامب لم يرغب أبدا في اصطحاب كريم بنزيما إلى المونديال، حتى قبل تعرض المهاجم الفرنسي للإصابة.



وأشارت إلى أن ديشامب لم يكن قادرا على تنفيذ خطته، بسبب الضغط الذي كان سيتعرض له، عقب الأداء الاستثنائي الذي كان يقدمه بنزيما مع ريال مدريد.



وذكرت أن ديشامب استغل تعرض كريم بنزيما لإصابة طفيفة، كان ستحتاج إلى أسبوع على الأكثر، وقرر استبعاد اللاعب من معسكر الديوك.



وكان كريم بنزيما قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي، أمس الإثنين، عقب التوتر الشديد في علاقته مع ديشامب.

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