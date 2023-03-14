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الثلاثاء، 14-03-2023 01:19 م

صدمة رباعية لليفربول قبل مواجهة ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - خسر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي خدمات 4 لاعبين من قوام فريقه في مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

ويحل ليفربول ضيفا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" لمواجهة النادي الملكي في مباراة العودة، بعد تعرض الريدز لخسارة مهينة في موقعة الذهاب بملعب أنفيلد رود، بخمسة أهداف لهدفين، قربت فريق كلوب من الخروج من البطولة.

وذكرت شبكة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، الاثنين، أن كلوب لن يكون بمقدوره الاعتماد على لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا في مباراة الريال، ولا المدافع غوميز، ولويس دياز، ونابي كيتا، بسبب عدم الجاهزية.

وأشارت الشبكة إلى عدم وجود أي أمل للحاق أي من الرباعي المذكور بالمباراة، ما يعني ضرورة عمل كلوب بدونهم في تشكيلته لمواجهة الفريق الملكي.

ويحتاج ليفربول، الذي تجرع هزيمة مفاجئة على يد بورنموث في آخر مبارياته المحلية قبل مواجهة الريال بهدف دون رد، للفوز بفارق ثلاثة أهداف لمعادلة الأمور مع الريال، أو الفوز بفارق أربعة أهداف للإطاحة بحامل لقب دوري الأبطال من البطولة.

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