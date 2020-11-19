صدمة كبرى للنصر .. نجمه المطرود يتلقى 5 عروض إنجليزية !

الوكيل الإخباري _ تفاجأ جمهور نادي النصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ قليل، مساء امس الأربعاء، باقتراب نجمه السابق من إتمام انتقاله إلى منافسات الدوري الإنجليزي، حيث تلقى عروضًا من خمسة أندية كبار، بحسب ما كشفته آخر المستجدات الصحفية في بريطانيا.



والنيجيري أحمد موسى، ظل اسمه يتردد في عناوين التقارير الصحفية المحلية، فترة طويلة، بعد أن رحل عن صفوف العالمي، عن طريق فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، أي بمخالصة مالية، ما مثل مفاجأة صادمة بالنسبة إلى الرأي العام، كونه يعد أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية.



وبحسب ما أوضحته شبكة Team talk البريطانية، تلقى موسى عروضًا من الخماسي بيرنلي، وست هام يونايتد، شيفيلد يونايتد، كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد، بينما يقترب من التعاقد مع الأخير، في صفقة انتقال مجانية.



وموسى، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى النصر، صيف 2018، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة لم يكتب لها النجاح، حيث لم يقدم اللاعب ما يشفع له بالبقاء أو بالحصول على المزيد من الفرص.









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المصدر : ملاعب



