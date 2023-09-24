صدمة لتشافي.. برشلونة يخسر نجمه 7 أسابيع

الوكيل الإخباري - بات نادي برشلونة مهددا بخسارة أحد لاعبيه البارزين في خط الوسط هذا الموسم، لمدة طويلة قد تصل إلى 7 أسابيع.



وكان برشلونة أصدر بيانا، مساء السبت، أوضح فيه أن لاعبه فرينكي دي يونج، يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن.



وغادر دي يونج، مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة في كاحله، ودخل بدلا منه بابلو جافي.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشخيص الأولي لإصابة دي يونج كان مجرد التواء في الكاحل، لكن تبين من الفحوصات الطبية الأخيرة أن الأمر أكثر خطورة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نتيجة الفحوصات الطبية التالية، أكدت أن دي يونج يعاني من تمزق في مفصل الكاحل الداخلي السفلي للقدم اليمنى.



وأوضحت أن هذا التشخيص يعني غياب دي يونج عن الملاعب، لفترة تتراوح من 5-7 أسابيع، وبالتالي لن يعود حتى منتصف نوفمبر/تشرين ثان المقبل.



وكشفت أن دي يونج شعر بألم خلال مباراة الأمس، لذا اقترب من الخط للتحدث مع مدربه تشافي هيرنانديز، وقال له "لننتظر بضع دقائق"، وبعد 5 دقائق، اضطر اللاعب الهولندي للخروج.

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