صدمة للنصر قبل مواجهة الهلال

الوكيل الإخباري _ صدم الإعلامي محمد الشيخ، نادي النصر، بتصريحات نارية، قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الهلال، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويستعد النصر لمواجهة نظيره الهلال الإثنين القادم، في إطار مباريات الجولة الخامسة، من منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال الشيخ، في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد":" بلغة الأرقام النصر بعيد عن المنافسة، لنيل لقب دوري المحترفين هذا العام".



وتابع: " منذ بداية دوري المحترفين، لم يستطيع خسر 4 مباريات في الدوري، وحقق اللقب في النهاية إلا نادي النصر فقط في مرة وحيدة".





وأضاف الإعلامي الرياضي: " لغة الأرقام تعطيني فقط مؤشرات، لما يحدث، لكن لا تعطيني حقائق".



جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثالث عشر، في ترتيب منافسات الدوري، برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر الهلال المنافسة، بـ10 نقاط، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.



اضافة اعلان



المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





