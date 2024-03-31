صدمة للهلال.. هل انتهى موسم ميتروفيتش بعد إصابته في الديربي؟

الوكيل الإخباري - يبدو أن غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، لن يقتصر على موقعة السوبر السعودي ضد النصر بعد إصابته في مباراة الشباب، وإنما قد يمتد لنهاية الموسم الجاري، حسب توقعات متخصصين.



وخرج ميتروفيتش، صاحب الـ29 عامًا، مصابًا من الشوط الأول لمباراة الشباب التي جرت مساء أمس السبت ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.



وتوقعت تقارير إعلامية سعودية غياب ميتروفيتش عن مباراة النصر المقرر لها يوم 8 أبريل/ نيسان المقبل في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يخضع المهاجم الصربي لفحوصات طبية في وقت لاحق من اليوم الأحد لتحديد تفاصيل الإصابة.



وكشف الدكتور أيمن الحماد، استشاري علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، لقناة "السعودية" في ساعة مبكرة من صباح اليوم، توقعاته لمدة غياب ميتروفيتش.



وقال الحماد "إصابة ميتروفيتش عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، وهناك 3 درجات لهذه الإصابة. من الصعب أن تكون هذه الإصابة من الدرجة الأولى أو الثالثة، لذلك أتوقع أنها تمزق من الدرجة الثانية".



وأضاف "برنامج التأهيل بعد مثل هذه الإصابات يتكون من 6 مراحل، لذلك قد يمتد غياب ميتروفيتش لمدة شهر ونصف الشهر على الأقل، وستكون مدة الغياب أكثر من ذلك إذا كانت الإصابة عند التصاق الوتر بالعظام".



وتابع الطبيب محذرًا "إذا استعجل الهلال عودة ميتروفيتش بعد هذه الإصابة، سيكون هناك خطرًا على اللاعب، لأنه في حال تكررت الإصابة قد يغيب لمدة تصل إلى 3 شهور".



وأوضح "قد نرى ميتروفيتش يمشي قريبًا، وقد يهرول في التدريبات خلال 25 يومًا، لكن لا يمكن عودة اللاعب المحترف لخوض المباريات بمجرد زوال الألم، وإنما لابد من تأهيل بدني قوي".



وختم الحماد حديثه بالقول "أخشى على لاعبي الهلال من الإصابات العضلية في الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات، لذلك أتمنى تخفيف الأحمال التدريبية للاعبين".



ويعد غياب ميتروفيتش خسارة كبيرة للهلال، كون المهاجم الصربي أحرز 33 هدفًا في 36 مباراة لعبها في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، ما أسهم في فوز "الزعيم" بـ30 مباراة على التوالي.



وسجل ميتروفيتش 22 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ولا يتفوق عليه في المسابقة سوى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي أحرز 26 هدفًا.



وتنتظر الهلال معارك كروية كبرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها مواجهات النصر، والاتحاد، والعين، في بطولات كأس السوبر، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا على الترتيب.

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