الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

لجنة التراث بالأعيان تقر مُعدّل السياحة

توضيح من وزارة الزراعة بشأن اسعار اللحوم في رمضان

إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا

متخصصون يحذرون من إعلانات مضللة لبيع زيت زيتون مغشوش

شهيدان وجرحى في مخيم الشاطئ

انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

مواعيد الترخيص المتنقل لشهر نيسان

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

بيان من مؤسسة المتقاعدين العسكريين حول تمويل القروض - رابط

الأحد، 31-03-2024 03:30 م

صدمة للهلال.. هل انتهى موسم ميتروفيتش بعد إصابته في الديربي؟

3202431131843740958637


الوكيل الإخباري - يبدو أن غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، لن يقتصر على موقعة السوبر السعودي ضد النصر بعد إصابته في مباراة الشباب، وإنما قد يمتد لنهاية الموسم الجاري، حسب توقعات متخصصين.

وخرج ميتروفيتش، صاحب الـ29 عامًا، مصابًا من الشوط الأول لمباراة الشباب التي جرت مساء أمس السبت ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.

وتوقعت تقارير إعلامية سعودية غياب ميتروفيتش عن مباراة النصر المقرر لها يوم 8 أبريل/ نيسان المقبل في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يخضع المهاجم الصربي لفحوصات طبية في وقت لاحق من اليوم الأحد لتحديد تفاصيل الإصابة.

وكشف الدكتور أيمن الحماد، استشاري علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، لقناة "السعودية" في ساعة مبكرة من صباح اليوم، توقعاته لمدة غياب ميتروفيتش.

وقال الحماد "إصابة ميتروفيتش عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، وهناك 3 درجات لهذه الإصابة. من الصعب أن تكون هذه الإصابة من الدرجة الأولى أو الثالثة، لذلك أتوقع أنها تمزق من الدرجة الثانية".

وأضاف "برنامج التأهيل بعد مثل هذه الإصابات يتكون من 6 مراحل، لذلك قد يمتد غياب ميتروفيتش لمدة شهر ونصف الشهر على الأقل، وستكون مدة الغياب أكثر من ذلك إذا كانت الإصابة عند التصاق الوتر بالعظام".

وتابع الطبيب محذرًا "إذا استعجل الهلال عودة ميتروفيتش بعد هذه الإصابة، سيكون هناك خطرًا على اللاعب، لأنه في حال تكررت الإصابة قد يغيب لمدة تصل إلى 3 شهور".

وأوضح "قد نرى ميتروفيتش يمشي قريبًا، وقد يهرول في التدريبات خلال 25 يومًا، لكن لا يمكن عودة اللاعب المحترف لخوض المباريات بمجرد زوال الألم، وإنما لابد من تأهيل بدني قوي".

وختم الحماد حديثه بالقول "أخشى على لاعبي الهلال من الإصابات العضلية في الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات، لذلك أتمنى تخفيف الأحمال التدريبية للاعبين".

ويعد غياب ميتروفيتش خسارة كبيرة للهلال، كون المهاجم الصربي أحرز 33 هدفًا في 36 مباراة لعبها في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، ما أسهم في فوز "الزعيم" بـ30 مباراة على التوالي.

وسجل ميتروفيتش 22 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ولا يتفوق عليه في المسابقة سوى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي أحرز 26 هدفًا.

وتنتظر الهلال معارك كروية كبرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها مواجهات النصر، والاتحاد، والعين، في بطولات كأس السوبر، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا على الترتيب.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320243115048352637239

مبابي على رأس كتيبة باريس في كلاسيكو فرنسا

32024311474919671343

مدرب بالماس يرد على أنباء خلافة تشافي

3202431134130305158883

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

3202431131240619527767

تعليق ناري من العويران بعد لقاء الهلال

3202431124631349086411

بيان شديد اللهجة من فينيسيوس جونيور

32024311287223220665

برشلونة يخرج من عنق الزجاجة على أرضه

أخبار متعلقة
3202458377725672010

أوساسونا يعود للانتصارات من بوابة ألافيس

3202458936451511531

السلط يتعاقد مع عبد العال والفلسطيني صوافطة

32024414512232615158

التشكيل المتوقع لموقعة العين والنصر

320244101555940709872

رئيس نادي فيوتشر يتوعد لاعب الزمالك ويعلن مقاضاته

32024495541658945667

لانس يوقف انتفاضة ليون بالثلاثة

32024493135295773754

رونالدو يتفاعل مع فوز ابنه في نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم