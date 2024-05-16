صدمة لليفاندوفسكي بشأن الكرة الذهبية

الوكيل الإخباري - تلقى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، صدمة بشأن حصد جائزة الكرة الذهبية.



وكان ليفا المرشح الأول لحصد الجائزة في نسخة 2020، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة بايرن ميونخ، لكن تم إلغاء الحفل في ذلك العام عقب اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات مؤخرا "جائزة الكرة الذهبية عام 2021 تعود إلى ليونيل ميسي.. لقد سمعت شائعات حول منح جائزة لعام 2020 بأثر رجعي".



وأضاف: "دعونا نقول، إذا حصلت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 بعد 4 سنوات من موعدها، فلن أشعر بأي إهانة بالتأكيد، سيكون ذلك شرفا كبيرا وسأقبل الجائزة".



لكن نيكولا مانيسير مدير الكرة الذهبية، نفى ما تردد عن منح الجائزة لليفا بأثر رجعي، قائلا في تصريح أبرزته صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نحن لا نفكر في منح الجائزة لروبرت ليفاندوفسكي عن عام 2020.. إننا كمؤسسة لدينا لوائحنا الخاصة التي نحترمها بشدة".

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