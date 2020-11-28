السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 10:54 ص

صديق الأسطورة الأرجنتينية: مارادونا ترك نفسه يموت

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الوكيل الإخباري- صرح ستيفانو سيسي، مدير وصديق دييغو أرماندو مارادونا، أن الأسطورة الأرجنتيني تعب وترك نفسه يموت، بينما كانت الأسرة من حوله "تمزق شعر بعضها البعض".

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وقال ستيفانو سيسي، وهو مدير أعمال مارادونا، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "هناك تحقيق في وفاة دييغو، والناس الآن يشيرون بأصابع الاتهام إلى ما كان يمكن فعله، لكن هذا مفهوم يجب أن يمتد إلى حياته كلها".


وأضاف: "كان دييغو وحيدا دائما، لم يفكر الناس إلا في مارادونا، توقف دييغو عن كونه نفسه عندما بلغ 17 عاما، كان من الصعب جدا التعامل معه كشخص، لأنه كان هشا ومليئا بعدم الأمان ومتواضعا ولطيفا، لدي 20 عاما من الذكريات الرائعة معه".



 




 

 


 

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