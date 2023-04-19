صراع إنجليزي على التعاقد مع إنريكي

الوكيل الإخباري - اقترب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا وبرشلونة، من العودة لممارسة التدريب.



وقرر إنريكي الحصول على راحة إلى نهاية الموسم، عقب توديع مونديال قطر من دور ال16 على يد منتخب المغرب بركلات الترجيح.



وبحسب شبكة "موفيستار" الإسبانية، فإن هناك اهتمام كبير بإنريكي من جانب بعض أندية البريميرليج.



وأشار التقرير، إلى أن تشيلسي كان قريبا من إسناد المهمة لإنريكي الشهر الماضي، خلفا لجراهام بوتر، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.



بعد ذلك، قرر تشيلسي تولي الأسطورة فرانك لامبارد المسؤولية بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على مدير فني جديد.



ومع ذلك، أوضح التقرير، أن إنريكي ما زال ضمن القائمة المختصرة المرشحة لتدريب تشيلسي، إلى جانب جوليان ناجلسمان.



ويعتبر إنريكي أقرب من ناجلسمان لتولي تدريب البلوز، بعد أن كان الاتفاق قريبا، لكن تم الاختلاف على بعض البنود البسيطة.



وإلى جانب تشيلسي، انضم توتنهام لسابق التعاقد مع إنريكي، ويرى أنه المدرب المثالي لقيادة مشروع النادي مع الجيل الحالي من اللاعبين.



ورحل أنطونيو كونتي، عن تدريب توتنهام، في الشهر الماضي، وتولى مساعده قيادة الفريق بشكل مؤقت.

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