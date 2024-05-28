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الثلاثاء، 28-05-2024 03:26 م

صراع الشناوي وشوبير ينتقل إلى منتخب مصر

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الوكيل الإخباري - دخل الصراع بين حارسي نادي الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير إلى منعطف جديد، بعد استدعاء الثنائي إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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وسبق وأن زعمت تقارير صحفية أن الشناوي أبدى غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة للأهلي بعدما فرض شوبير نفسه وأصبح الحارس الأول لـ"المارد الأحمر".

وعاد الشناوي إلى تشكيلة "الفراعنة" بعد غيابه عن المعسكر الماضي لإصابته في الكتف، والتي تعرض لها في مباراة الرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوا مطلع العام الحالي.

ومع عودة الشناوي، بدأت تطرح تساؤلات حول حارس مرمى المنتخب المصري في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم يومي 6 و10 يونيو المقبل، وذلك في ظل غياب الحارس محمد أبو جبل لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويبقى الشناوي وشوبير الأقرب للتنافس على حماية عرين المنتخب، في ظل عدم تقديم محمد عواد حارس الزمالك، أفضل مستوياته رغم ضمه لمنتخب مصر، بجانب قلة خبرة مهدي سليمان.

وحسم شوبير هذا الصراع مؤخرا في الأهلي، بعدما احتفظ بحراسة المرمى رغم عودة الشناوي من الإصابة.

 

ملاعب

 


 




 

 


 

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