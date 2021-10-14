الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

تحذير للمعتمرين الأردنيين

لجنة الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تلتقي السفير السديري

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

تعطيل جوازات اربد الاحد

الخميس، 14-10-2021 02:24 م

صراع الهدافين قبل انطلاق الجولة الـ 20

1020212111231661420582


الوكيل الإخباري- أنس عشا
يترقب عشاق الكرة الأردنية انطلاق منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة بين الوحدات والرمثا .اضافة اعلان


 

وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل انطلاقها : 

- "12" هدف : رونالد وانجا "السلط" ويزن النعيمات "سحاب".

- "9" أهداف : حمزة الدردور "الرمثا".



- "7" أهداف : دوغلاس "شباب الأردن"، حمزة الصيفي، علي علوان "الجزيرة".
 
- "6" أهداف : أحمد العرسان "الفيصلي" و محمد أبو زريق "الرمثا".

- "5" أهداف : محمود زعترة و إبراهيم الجوابري "الوحدات".

- "4" أهداف : خلدون الخزام " الجليل "، أنس العوضات و يزن العرب "الوحدات"، خالد الدردور "شباب الأردن"، حسان الزحراوي " الرمثا"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة" ومحمد العكش "الفيصلي".


- "3" أهداف : عامر جاموس "الجزيرة"، أحمد زهير، أحمد أبو حلاوة "شباب العقبة"،عبدالله ذيب ، محمد كلوب، محمد راتب الداوود، محمود مرضي "السلط"، عدي القرا، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، عبد العزيز نداي "الوحدات" أوتيمار، أحمد ياسر و مصطفى كمال "الحسين"، ويوسف الرواشدة، عبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي".



-هدفان: عيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي، أحمد الصغير "سحاب"، محمد الموالي وبادو " الحسين "، زيد أبو عابد " السلط"، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، وسيم ريالات وخالد أبو رياش "شباب الأردن"  شاهر شلباية "الحسين إربد"، نور الدين موافي، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد سمير،أحمد ثائر، أحمد زريق ، عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع ومنذر أبو عمارة  "الوحدات "، مصعب اللحام، ماجد عثمان، كوليبالي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".

- هدف واحد: محمد أبو زرق، علي صالح وبسام دلدوم "البقعة"، علي المصري، خالد البري، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، أحمد أبو شعيرة خضر الحاج، محمد الباشا "الجزيرة"، أمية المعايطة، عمر عبد الرزاق، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، محمد بني عطية، أحمد عبدالحليم، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، فراس شلباية، سوني سعد، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، خالد زكريا، براء مرعي، نزار الرشدان، يوسف أبو جلبوش، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، أحمد سريوة، أدهم القرشي، محمد مصطفى "السلط"، سعد الروسان، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، محمد القيسي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، أحمد صبرة، محمد أبو طه، حمزة نعيم ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مهند خير الله "الرمثا" وأحمد كوري، أحمد العيساوي، موسى الزعبي، خالد الردايدة، محمود شوكت، زكي أبو ليلى، إريك "شباب العقبة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n

بين الرمثا والوحدات ،، سباق أرقام دوري المحترفين

رمثا-وحدات

مباريات نارية في الجولة الجديدة من دوري المحترفين

0d2dab67-c0ea-4efd-b0a3-92d2437f087d

ميساء جبارة تحلق بصدارة الهدافات

186488

ميسي يقود الأرجنتين أمام البيرو

30c2a13b-7386-4022-beb1-541d9b2c1b2b

بعد حسم عمان للقب ،، أهم أرقام دوري المحترفات

10202113145653350909467

هدفنا للجميع ،، كأس اسيا للسيدات يقترب !!

أخبار متعلقة
200567001_1114733322370705_5552605785129322252_n

الحكم حنين مراد في مهمة آسيوية

178502252_3457785400987702_786950436985291422_n

تعرف على أرقام الهدافين بالنسخة الحالية من دوري المحترفين

E2JxFVVXsAAkgf9

عمر هاني ،، بداية جديدة لنجمنا القادم في أوروبا (فيديو)

180712925_3457785410987701_7312116176476201354_n

نجما تشيلسي وموناكو يقودان الكويت ضد السلط ،، مقارنة بالتعاقدات

8ce0e77e48825178d952121ca165ead4

منتخب النشميات يفتتح التصفيات الآسيوية بفوز بخماسية

181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n

رسالة مؤثرة من مالك شلبية بعد وفاة لاعب الرمثا (فيديو)