الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 01:16 م

صراع الهدافين يشتعل قبل انطلاق الجولة 19

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق يوم الخميس منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة بين الوحدات والرمثا .اضافة اعلان

 
 
وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل إنطلاقها : 

 - "12" هدف : رونالد وانجا "السلط" .
- "11" أهداف : يزن النعيمات "سحاب".

- "9" أهداف : حمزة الدردور "الرمثا".



- "7" أهداف : دوغلاس "شباب الأردن"، حمزة الصيفي، علي علوان "الجزيرة".
 
- "6" أهداف : أحمد العرسان "الفيصلي" و محمد أبو زريق "الرمثا".

- "5" أهداف : محمود زعترة و إبراهيم الجوابري "الوحدات".

- "4" أهداف : أنس العوضات و يزن العرب "الوحدات"، خالد الدردور "شباب الأردن"، حسان الزحراوي " الرمثا"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة" ومحمد العكش "الفيصلي".


- "3" أهداف : عامر جاموس "الجزيرة"، أحمد أبو حلاوة "شباب العقبة"،محمد كلوب، محمد راتب الداوود، محمود مرضي "السلط"، خلدون الخزام " الجليل "، عدي القرا، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، عبد العزيز نداي "الوحدات" أوتيمار، أحمد ياسر و مصطفى كمال "الحسين"، ويوسف الرواشدة، عبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي".



-هدفان: أحمد زهير، عيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي، أحمد الصغير "سحاب"، محمد الموالي،  وبادو " الحسين "، عبدالله ذيب وزيد أبو عابد " السلط"، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، وسيم ريالات وخالد أبو رياش "شباب الأردن"  شاهر شلباية "الحسين إربد"، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد سمير،أحمد ثائر، أحمد زريق ، عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع ومنذر أبو عمارة  "الوحدات "، مصعب اللحام، ماجد عثمان، كوليبالي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".

- هدف واحد: علي صالح وبسام دلدوم "البقعة"، علي المصري، خالد البري، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، نور الدين موافي، أحمد أبو شعيرة خضر الحاج، محمد الباشا "الجزيرة"، عمر عبد الرزاق، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، محمد بني عطية، أحمد عبدالحليم، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، فراس شلباية، سوني سعد، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، نزار الرشدان، يوسف أبو جلبوش، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، أحمد سريوة، أدهم القرشي، محمد مصطفى "السلط"، سعد الروسان، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، محمد القيسي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، محمد أبو طه، حمزة نعيم ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مهند خير الله "الرمثا" و أحمد العيساوي، موسى الزعبي، خالد الردايدة، محمود شوكت، زكي أبو ليلى، إريك "شباب العقبة".

 




 

 


 

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