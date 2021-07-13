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الثلاثاء، 13-07-2021 12:43 م

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
أختتمت مساء الإثنين المباراة الأخيرة من الجولة التاسعة لدوري المحترفين والتي جمعت بين فريقي الرمثا ومعان، وانتهت بفوز الأول بنتيجة (3/2)، كما شهدت الجولة صعود يزن النعيمات و محمد أبو زريق "شرارة" لمشاركة علي علوان صدارة ترتيب الهدافين.



وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين، بعد اختتام الجولة التاسعة من البطولة :

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- "5" أهداف : علي علوان "الجزيرة"، يزن النعيمات "سحاب" ومحمد أبو زريق "الرمثا".
- "4" أهداف : محمد العكش "الفيصلي"،و دوجلاس "شباب الأردن".
- "3" أهداف :  سند جعارة "معان "، حمزة الدردور "الرمثا "، رونالد وانجا "السلط"، خالد الدردور "شباب الأردن"، محمد عبد المطلب "البقعة "، إبراهيم الجوابرة و يزن العرب "الوحدات"، حمزة الصيفي و عبدالله العطار "الجزيرة" و مارديك مارديكيان وأحمد العرسان "الفيصلي".
-هدفان:   بادو " الحسين "، خلدون الخزام " الجليل "، محمد راتب الداوود " السلط"، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، خالد أبو رياش "شباب الأردن" شاهر شلباية "الحسين إربد"، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ، أنس العوضات وعبد العزيز نداي "الوحدات "، ماجد عثمان، كوليبالي وحسان الزحراوي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".
- هدف واحد: إبراهيم الرواد "معان"، فارس غطاشة، سليمان أبو زمع وصدام الشهابات "الجليل"، وسام أبو دعابس، يزن ثلجي وعدي القرا " سحاب "، أحمد ثائر، أحمد سمير، محمد الدميري، منذر أبو عمارة و خالد عصام " الوحدات"،  إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، محمود مرضي، عبد الله ذيب، أدهم القرشي، محمد مصطفى، زيد أبو عابد ومحمد كلوب "السلط، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، محمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مصعب اللحام، مهند خير الله "الرمثا" وخالد الردايدة، محمود شوكت، أحمد أبو حلاة، إريك وعيسى السباح "شباب العقبة".

 




 

 


 

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