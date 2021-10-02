صراع ثنائي كبير في دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت يوم الخميس منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة بين الوحدات والرمثا .وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة:1/ المربع الذهبي :يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "40" نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الوحدات الوصيف، و السلط ثالثا بـ "36" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "33" نقطة.2/ الانتصارات :حقق فريقا الوحدات والرمثا الفوز بـ "12" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.2/ تعادلات :السلط وشباب الأردن أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "9" مناسبات لكل منهما، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط وكانت أمام شباب الأردن.3/ الهزائم :خسر فريق السلط مباراة واحدة فقط وكانت أمام الوحدات،فيما خسر فريق البقعة "17" مباراة حتى الآن .4/ السجل التهديفي :شهدت منافسات الدوري تسجيل "279" هدف حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "36" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "7" أهداف.