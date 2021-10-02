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السبت، 02-10-2021 11:15 م

صراع ثنائي كبير في دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت يوم الخميس منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة بين الوحدات والرمثا .اضافة اعلان

 
 
وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة: 

1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "40" نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الوحدات الوصيف، و السلط ثالثا بـ "36" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "33" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حقق فريقا الوحدات والرمثا الفوز بـ "12" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 

السلط وشباب الأردن أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "9" مناسبات لكل منهما، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط وكانت أمام شباب الأردن.

3/ الهزائم :


خسر فريق السلط مباراة واحدة فقط وكانت أمام الوحدات،فيما خسر فريق البقعة "17" مباراة حتى الآن .


4/ السجل التهديفي :

شهدت منافسات الدوري تسجيل "279" هدف  حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "36" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "7" أهداف.
 

 




 

 


 

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