صراع شرس بين ميسي وبنزيما ومبابي على جائزة الأفضل

الوكيل الإخباري - يتنافس النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسيين كريم بنزيما وكيليان مبابي، على جائزة "فيفا"، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.



نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، القائمة النهائية للأسماء المرشحة للجائزة، التي سيتم الإعلان عنها في حفل سيقام في باريس 27 فبراير (شباط) 2023.



وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب مونديال كأس العالم بعد طول انتظار، ليحرز "التانغو" لقبه المونديالي الثالث في تاريخه، إضافة للفوز بالمرة الأولى بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بينما ساهم بنزيما في تتويج فريقه ريال مدريد بلقبي "الليغا" ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج هدافاً للمسابقتين.



أما مبابي فساهم في التأهل بمنتخب بلاده الفرنسي لنهائي مونديال قطر للمرة الثانية توالياً، قبل أن يخسر بركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، والتي سجل فيها مبابي "هاتريك"، وتوج هدافاً للمونديال.

كما قاد مبابي فريقه "بي إس جي" للتتويج بلقب الدوري الفرنسي وتوج هدافاً للبطولة.



ونشر "فيفا" قائمة اللاعبات الثلاثة المرشحات للجائزة: بيث ميد (إنجلترا / آرسنال)، وأليكس مورغان (الولايات المتحدة الأمريكية / نادي أورلاندو برايد / نادي سان دييغو ويف)، وأليكسيا بوتياس (إسبانيا / نادي برشلونة)، المتوجة بالجائزة العام الماضي.



أما جائزة بوشكاش لأجمل هدف فيتنافس عليها الثلاثي، البولندي مارسين أوليكسي عن هدفه في الدوري المحلي مع ناديه فارتا بوزنان، والفرنسي ديميتري باييت عن هدفه في دوري المؤتمر الأوروبي أمام باوك ثيسالونيكي، والبرازيلي ريتشارليسون عن هدفه الرائع في مونديال قطر أمام صربيا.

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