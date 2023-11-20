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الإثنين، 20-11-2023 02:33 م

صربيا تبلغ نهائيات كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها

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الوكيل الإخباري - بلغت صربيا نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها على الرغم من تعادلها مع ضيفتها بلغاريا 2-2 الأحد ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وافتتحت صربيا التسجيل عبر مدافع فيردر بريمن الألماني، ميلوش فيليكوفيتش بكرة رأسية، مستفيدا من كرة مرتدة من العارضة سددها مهاجم الهلال السعودي، ألكسندر ميتروفيتش (17)، بيد أن بلغاريا ردت بهدفين في الشوط الثاني بواسطة جورجي روسيف (57) وكيريل دسبودوف (69) قبل أن يدرك سردان بابيتش التعادل لصربيا (81).

واحتلت صربيا المركز الثاني (14 نقطة) لترافق هنغاريا متصدرة المجموعة والتي كانت ضمنت تأهلها سابقا، قبل أن تختتم التصفيات بالفوز على ضيفتها مونتينيغرو 3-1 الأحد أيضا، رافعة رصيدها إلى 18 نقطة في حين بقي رصيد مونتينيغرو عند 11 نقطة.

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وكانت صربيا فشلت في التأهل إلى النسخ الأربع الأخيرة من البطولة القارية، وشاركت عامي 2000 و2004 بمسمى صربيا ومونتينيغرو قبل أن تنفصل عنها الأخيرة بعد ذلك.


وبهذا، ينضم المنتخب الصربي إلى كتيبة المتأهلين بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا واسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا وهنغاريا وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك ورومانيا وسويسرا وهولندا بالإضافة إلى ألمانيا الدولة المضيفة.

 

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