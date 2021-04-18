صعود فريق سعيد مرجان ولوكاس لوصافة الدوري البحريني

الوكيل الإخباري

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- أنس عشاحقق فريق الرفاع الشرقي الذي يضم بصفوفه لاعبنا الأردني سعيد مرجان، واللاعب البولندي السابق للنادي الفيصلي لوكاس سيمون، فوزا مهما على فريق الأهلي الذي يضم مدافعنا زيد جابر، بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ "15" من الدوري البحريني .وبهذا الفوز صعد الرفاع الشرقي للمركز الثاني بـ "31" نقطة وبفارق "7" نقاط عن فريق الرفاع المتصدر، بينما بقي الأهلي بالمركز السادس بـ "17" نقطة.ولحساب الجولة ذاتها تعادل فريق النجمة الذي يضم المدافع الأردني ياسر الرواشدة مع فريق البديع بهدف لمثله، ليرفع رصيده للنقطة "14" بالمركز السابع على سلم الترتيب .