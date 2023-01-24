صفعة قوية لبرشلونة في الميركاتو الشتوي

الوكيل الإخباري - تلقى نادي برشلونة صفعة قوية من رابطة الليجا بشأن إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي الجاري.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة ظنوا أن النادي لديه القدرة على إبرام صفقات جديدة في الشتاء، عقب اعتزال جيرارد بيكيه، وانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم يكن يعلم الهامش المسموح بالتحرك من خلاله، وفقا لقانون اللعب المالي النظيف.



وقالت المصادر إن برشلونة استفسر في رابطة الليجا عن هامش الأموال المسموحة للصفقات الجديدة، وجاء الرد بأنه 3.5 مليون يورو فقط.



وأضافت أن في نهاية الأسبوع الماضي، تلقى برشلونة أنباء أخرى، بأن النادي ليس لدي أي هامش لإبرام صفقات جديدة.



وذكرت أن إدارة برشلونة ترى أن من الصعب للغاية ضم صفقات جديدة في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي، ويجب أولا بيع بعض اللاعبين.



وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن العلاقة المتوترة بين برشلونة ورابطة الليجا لا تساعد على حل الأزمة، خاصة أن الرابطة عنيدة في منح تفسيرات حول الهامش الاقتصادي الخاص ببرشلونة.

اضافة اعلان

ملاعب