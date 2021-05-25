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الثلاثاء، 25-05-2021 04:56 م

صفقات مميزة لفريق كرة القدم النسوية بنادي عمان

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - أعلن نادي عمان عن استقطابه لنجمتي المنتخب التونسي النسوي لكرة القدم غادة العيادي وسامية عوني ، لتمثيل الفريق الأول في منافسات الموسم الحالي .
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وتعد غادة وسامية من أهم اللاعبات العربيات وسبق لهن اللعب في دورينا مع نادي الإستقلال في الموسم قبل الماضي، وقدمن مستويات عالية للغاية، إلا أن الظروف الإدارية لم تخدم الفريق حينها.



وتجيد غادة العيادي اللعب بالمراكز الهجومية "مهاجم، خلف المهاجم والأطراف " وحتى أنها لعبت في وسط الملعب رفقة الاستقلال، أما سامية عوني فتلعب في دائرة المنتصف وتجيد اللعب كمدافعة أيضا .


ويقص فريق عمان مشاركته بالدوري يوم الجمعة المقبل عندما يواجه فريق الأرثوذكسي في قمة نارية يحتضنها ملعب البولو، علما أنه قد غاب عن مباريات الجولة الماضية.

وكان الفريق قد تعاقد في بداية الموسم مع مدافعة المنتخب الوطني أية المجالي، واستعاد نجمته السابقة شهيناز جبرين، فيما اعتزلت قائدة الفريق السابقة انشراح حياصات .

 




 

 


 

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