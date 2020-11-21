السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

تعميم عاجل من وزير الصحة

وزير الصحة يعلن عن اجراء هام للتعامل مع ازمة كورونا

مخالفة 2400 وسيطة نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع

وزير التربية يوضح حول موعد امتحان الدورة التكميلية للتوجيهي

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

المانيا: 254 وفاة و22964 إصابة جديدة بكورونا

مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل

الهند: 564 وفاة و46232 إصابة جديدة بكورونا

قطر: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا

ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

السبت، 21-11-2020 01:48 م

صفقة الحلم .. نجم الأهلي إلى النصر

80c66753e4dfc33df451ca03f5bd3bde


الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، تطورات مثيرة في مركز حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة القادمة.
اضافة اعلان

ويضم النادي الأهلي، في صفوفه، حارس مرمى منتخب السعودية الأول محمد العويس، بالإضافة إلى أحد أفضل المواهب القادمة في هذا المركز محمد الربيعي، فضلًا عن اللاعب المخضرم ياسر المسيليم.

وأشارت التقارير، إلى إعجاب شديد من الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، بإمكانيات عبدالله عبده، حارس الفئات السنية.


وأوضحت أن فلادان، يخطط لتصعيد الحارس الشاب، إلى الفريق الأول لكرة القدم، والاعتماد عليه بشكل كبير، إلى جانب الربيعي، واللذان يمثلا مستقبل حراسة المرمى في النادي.

ومن ناحيته، أشاد الإعلامي الرياضي عطية البلادي، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بقرار فلادان، متوقعًا مستقبل مبهر للحارس عبدالله عبده، مع النادي الأهلي والمنتخب السعودي.

* مستقبل العويس
وقرار فلادان، بالاعتماد على الحارس الشاب عبدالله عبده، بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة بقوة محمد الربيعي، فإن جدلًا كبيرًا أثير بشأن مستقبل محمد العويس، مع الأهلي.

وتألق الربيعي وعبده، قد يؤدي إلى إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، للموافقة على الاستغناء عن العويس، وذلك قبل نهاية عقده في يونيو 2022، وذلك خوفًا من رحيله مجانًا.

وفي حال وافقت إدارة النصر، على الاستغناء عن العويس، سيكون وجهة اللاعب القادمة، فريق النصر الأول لكرة القدم، والذي يسعى لكسب خدمات اللاعب، منذ أكثر من عام.

والنصر كان قد عرض أكثر من 30 مليون ريال، في الأيام القليلة الماضية، على إدارة الأهلي، من أجل التعاقد مع حارس المرمى الدولي الكبير.
ويرغب النصر بشدة، في التعاقد مع حارس الأهلي، ليكون بديلًا للاسترالي براد جونز، والذي كان يرغب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، في الاستغناء عنه في صيف العام الحالي، قبل التراجع، بسبب فشل صفقة العويس.
جدير بالذكر أن العويس، البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الأهلي، في صيف عام 2017، قادمًا من نادي الشباب، حيث لعب 80 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 97 هدفًا، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه، 24 مرة.


المصدر : ملاعب


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1044073878_0_15_1533_843_1000x541_80_0_0_935396eaff475cdca43b4ff2b742baac

نجم ريال مدريد يصر على الرحيل.. وزيدان يوافق!

Omar_soma17

خطوة جديدة تقرب السومة من المشاركة في قمة الشباب والأهلي

mourinho.guardiola-1200x675

غوارديولا يرد على اتهامات الطبيب مورينيو

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

أتلتيكو-مدريد-2-1-1

أتلتيكو مدريد يتلقى أخباراً سارة قبل موقعة برشلونة

أخبار متعلقة
11EE9E8129232

صدمة كبرى للنصر .. نجمه المطرود يتلقى 5 عروض إنجليزية !

تنزيل

مفاجأة سارة.. جاهزية نجم الهلال بنسبة 100% لديربي النار أمام النصر

177-111249-hilal-nasr-king-cup-final-saudi-football_700x400

النصر يستعد للهلال.. بـ مدرب جديد غير متوقع

6447B3E538575

صدمة كبرى في النصر.. غياب ثلاثي الفريق أمام الأهلي

image

الاتحاد الآسيوي يختار المدافع للتشكيلة المثالية

834

النصر ينهي الميركاتو.. بـصفقة برازيلية من العيار الثقيل