صفقة الحلم .. نجم الأهلي إلى النصر

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، تطورات مثيرة في مركز حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة القادمة.

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ويضم النادي الأهلي، في صفوفه، حارس مرمى منتخب السعودية الأول محمد العويس، بالإضافة إلى أحد أفضل المواهب القادمة في هذا المركز محمد الربيعي، فضلًا عن اللاعب المخضرم ياسر المسيليم.



وأشارت التقارير، إلى إعجاب شديد من الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، بإمكانيات عبدالله عبده، حارس الفئات السنية.





وأوضحت أن فلادان، يخطط لتصعيد الحارس الشاب، إلى الفريق الأول لكرة القدم، والاعتماد عليه بشكل كبير، إلى جانب الربيعي، واللذان يمثلا مستقبل حراسة المرمى في النادي.



ومن ناحيته، أشاد الإعلامي الرياضي عطية البلادي، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بقرار فلادان، متوقعًا مستقبل مبهر للحارس عبدالله عبده، مع النادي الأهلي والمنتخب السعودي.



* مستقبل العويس

وقرار فلادان، بالاعتماد على الحارس الشاب عبدالله عبده، بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة بقوة محمد الربيعي، فإن جدلًا كبيرًا أثير بشأن مستقبل محمد العويس، مع الأهلي.



وتألق الربيعي وعبده، قد يؤدي إلى إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، للموافقة على الاستغناء عن العويس، وذلك قبل نهاية عقده في يونيو 2022، وذلك خوفًا من رحيله مجانًا.



وفي حال وافقت إدارة النصر، على الاستغناء عن العويس، سيكون وجهة اللاعب القادمة، فريق النصر الأول لكرة القدم، والذي يسعى لكسب خدمات اللاعب، منذ أكثر من عام.



والنصر كان قد عرض أكثر من 30 مليون ريال، في الأيام القليلة الماضية، على إدارة الأهلي، من أجل التعاقد مع حارس المرمى الدولي الكبير.

ويرغب النصر بشدة، في التعاقد مع حارس الأهلي، ليكون بديلًا للاسترالي براد جونز، والذي كان يرغب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، في الاستغناء عنه في صيف العام الحالي، قبل التراجع، بسبب فشل صفقة العويس.

جدير بالذكر أن العويس، البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الأهلي، في صيف عام 2017، قادمًا من نادي الشباب، حيث لعب 80 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 97 هدفًا، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه، 24 مرة.





المصدر : ملاعب





