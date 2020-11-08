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الأحد، 08-11-2020 12:09 م

صفقة النصر الكبرى مهددة بالفشل

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الوكيل الإخباري _ يبدو أن إحدى الصفقات القوية التي سعى نادي النصر من أجل حسم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، باتت مهددة بالفشل، بعد دخول أندية أخرى على الصفقة.

والنصر دخل الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بـ12 صفقة جديدة؛ هم: "أمين بخاري، علي لاجامي، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، رائد الغامدي".

وتقدم نادي النصر، بعرض رسمي إلى سانتوس البرازيلي، للتعاقد مع مدافعه الشاب لوكاس فيرسيمو، من أجل تدعيم صفوفه في يناير.

تصريح خيسوس
وخرج المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي بنفيكا، للتعليق على رغبة النصر في التعاقد مع لوكاس فيرسيمو، مؤكدا عدم وجود مقارنة ممكنة في القدرات المالية.


وتابع، أن المدافع البرازيلي ممتاز، ويستحق التواجد في الدوريات الأوروبية، ولكنه إذا نظر للجانب المادي، سيذهب بالتأكيد إلى نادي النصر.

وأشار إلى أنه يريد ضم فيرسيمو، منذ اليوم الأول له مع بنفيكا، لكن هناك صعوبة كبيرة، عندما يكون لديك منافس من الجزيرة العربية في التعاقد مع لاعب، فلن تكون لديك القدرة على الحسم.

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المصدر : ملاعب 

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