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السبت، 06-01-2024 04:18 م

صفقة برشلونة المحتملة تشعل حماس الجمهور

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الوكيل الإخباري - بعث أحد أهداف برشلونة خلال الموسم الحالي برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت حماس الكثير من مشجعي البارسا.

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وسبق أن أعلن إستيفاو ويليان المعروف ب"ميسينيو" نجم بالميراس، في حوار صحفي أنه يفضل اللعب لبرشلونة في حالة الانتقال إلى أوروبا، رغم أنه يحظى باهتمام من العديد من كبار أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسينيو ألهب حماس جمهور برشلونة مجددا بعد أن علق على الظهور الأول لمواطنه فيتور روكي بقميص البارسا.

 

وكتب ميسينيو على صورة لروكي بقميص برشلونة، عبر حسابه بشبكة "إنستجرام": "سعيد لك يا أخي"، وذلك مصحوبا برمز تعبيري على شكل قلب.

كما علق إندريك، الذي سيكون منافسه المحتمل في ريال مدريد خلال الموسم المقبل: "أخ جيد.. سعيد للغاية من أجلك. بارك الله لك".

 

ملاعب  

 

 




 

 


 

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