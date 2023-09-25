صفقة برشلونة تثبت نجاح رهان تشافي

الوكيل الإخباري - نجح أحد اللاعبين الجدد بصفوف برشلونة هذا الموسم، في إبهار الجميع بالنادي الكتالوني، بعد أسابيع قليلة فقط من التوقيع للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن كانسيلو، فاز بقلوب الجميع في برشلونة، سواء بسبب مستواه الفني، أو مغازلته للجمهور بعد أن كتب على وسائل التواصل الاجتماعي عن البارسا "أكثر من مجرد ناد".



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن صديقة كانسيلو نشرت أيضا فيديو للنجم البرتغالي، وهو يعلم ابنته، البالغة 3 سنوات، نشيد برشلونة.



وأوضحت أن كانسيلو، الذي انضم من مانشستر سيتي للبارسا معارا، أبهر الجميع في 4 أسابيع بأدائه المذهل، ورغبته في الاندماج بأسرع وقت ممكن وجهده في استيعاب جوهر النادي الكتالوني.



وذكرت أنه منذ فشل انتقال كانسيلو لبرشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي، كانت هناك شكوك حول شخصية اللاعب؛ لأنه تعارض، على الأقل ظاهريا، مع بيب جوارديولا، ولم يتفاهم أيضا مع جوليان ناجلسمان في بايرن ميونخ.



وعلى العكس، راهن تشافي هيرنانديز، على أن سلوك كانسيلو في برشلونة سيكون مختلفا، وأن اللاعب لديه شخصية قوية، وسيعود فنيا عقب المشاركة بانتظام في المباريات.

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