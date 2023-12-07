صفقة برشلونة تدفع توريس للرحيل

الوكيل الاخباري - -يخطط فيران توريس مهاجم برشلونة، للرحيل عن الفريق الكتالوني، خلال الموسم الحالي.



وبحسب صحيفة "آس"، فإن قرار توريس بشأن الرحيل، يعود إلى تعاقد البارسا مع فيتور روكي، الذي يلعب كرأس حربة، ويستطيع اللعب أيضا على الجناحين.





وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة متوترة بين وكلاء توريس والجهاز الفني للبارسا، بسبب حادثة تعود إلى كأس العالم 2022 في قطر.





ولا يشعر المقربون من توريس، أن اللاعب يحظى بدعم الجهاز الفني، ويعتبرون أنه فقد المساندة الحقيقية عقب رحيل ماتيو أليماني عن إدارة برشلونة.





ويرى توريس أنه عاد ليكون في ترتيب متأخر بين مهاجمي برشلونة، رغم الحالة السيئة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الفترة الأخيرة.



ويرغب توريس أن يحصل على فرصة المشاركة في المباريات هذا الموسم، كي ينضم إلى منتخب إسبانيا في يورو 2024.





يذكر أن فيران توريس يرتبط بعقد مع ناديه برشلونة حتى صيف 2027.

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