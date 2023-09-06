الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

قراران صادران عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

تحذير امني بشأن باصات طلاب المدارس ومخالفة قاسية بهذه الحالة

المياه: 16.9 مليون يورو لتأهيل محطات ورفع كفاء الطاقة بالسلط

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني - رابط

قرار من التربية يشمل جميع المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي

تقرير دولي هام يكشف عن مفاجآت بشأن عملة بريكس

شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد بالشجرة في الرمثا

الأربعاء، 06-09-2023 03:29 م

صفقة تبادلية بين النصر والتعاون

92023695331503670908 (1)


الوكيل الإخباري - اتفقت إدارة النصر مع نظيرتها في التعاون على صفقة تبادلية تقضي بانتقال المهاجم عبد الفتاح آدم لسكري القصيم مقابل انتقال الحارس راغد النجار إلى صفوف النصر.

ووفق مصادر كووورة فإن الصفقة ستكون بصيغة الانتقال النهائي للاعبين، إذ سيوقع النجار على عقد لمدة عامين مع النصر، بينما سينضم آدم للتعاون لمدة 3 سنوات.

في المقابل اقتربت إدارة الاتفاق من استعارة حارس النصر أمين بخاري بعد الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني للعالمي لويس كاسترو.

وسيحل عبد الفتاح آدم في صفوف التعاون بدلا من النجم الكاميروني لياندر تاوامبا المنتقل لصفوف الأخدود.

الجدير بالذكر أن التعاون اقترب من إعلان التعاقد مع مهاجم الوحدة الإماراتي، البرازيلي جواو بيدرو.

ويحتل التعاون المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، وذلك بتحقيق 4 انتصارات وتعادل في 5 جولات.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92023611263369396915 (1)

أتلتيكو مدريد يستقر على بديل جريزمان

920236111059369260424 (1)

هالاند يرحب بالرحيل إلى ريال مدريد

920236103832575875405

اليوم.. إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

920236102030492681832

الكاف يفسخ أكبر عقوده مع بي إن سبورتس قبل 4 أشهر من انطلاق كأس إفريقيا

92023610744642863008

أول تعليق للأهلي المصري على المواجهة المحتملة ضد اتحاد جدة السعودي

92023695729894172190 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
82023913193883900463

حاتم الروشدي يعود للفيصلي

820239142836636247234

الكشف عن أسماء حُكام الأسبوع الثاني لدوري المحترفين

820239123913464459422

أهلي جدة يحصل على موافقة نجم نابولي

82023912251212023881

نيمار يوافق على اللعب في السعودية بشرط واحد

82023992331523381308 (1)

تشيلسي يتلقى ضربة موجعة قبل أيام من مواجهة ليفربول

82023993424474893422

توتنهام يتعاقد مع الهولندي فان دي فين