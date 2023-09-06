صفقة تبادلية بين النصر والتعاون

الوكيل الإخباري - اتفقت إدارة النصر مع نظيرتها في التعاون على صفقة تبادلية تقضي بانتقال المهاجم عبد الفتاح آدم لسكري القصيم مقابل انتقال الحارس راغد النجار إلى صفوف النصر.



ووفق مصادر كووورة فإن الصفقة ستكون بصيغة الانتقال النهائي للاعبين، إذ سيوقع النجار على عقد لمدة عامين مع النصر، بينما سينضم آدم للتعاون لمدة 3 سنوات.



في المقابل اقتربت إدارة الاتفاق من استعارة حارس النصر أمين بخاري بعد الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني للعالمي لويس كاسترو.



وسيحل عبد الفتاح آدم في صفوف التعاون بدلا من النجم الكاميروني لياندر تاوامبا المنتقل لصفوف الأخدود.



الجدير بالذكر أن التعاون اقترب من إعلان التعاقد مع مهاجم الوحدة الإماراتي، البرازيلي جواو بيدرو.



ويحتل التعاون المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، وذلك بتحقيق 4 انتصارات وتعادل في 5 جولات.

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