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الإثنين، 16-01-2023 02:23 م

صفقة تبادلية وشيكة بين برشلونة وإنتر

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الوكيل الإخباري -  اقترب برشلونة وإنتر ميلان من الاتفاق على عقد صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن برشلونة وإنتر وصلا لمرحلة متقدمة من المفاوضات حول إجراء صفقة تبادلية تتضمن ممفيس ديباي وخواكين كوريا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن برشلونة وإنتر اتفقا على شروط الصفقة، كما اتفق كوريا مع البرسا على الانتقال معارا مع أحقية الشراء.

وأوضح أنه يتبقى فقط الحصول على موافقة الهولندي ممفيس ديباي لإبرام الصفقة بشكل نهائي بين الناديين.

يذكر أن عقد كوريا مع إنتر يمتد حتى صيف 2025، بينما ينتهي ارتباط ديباي مع برشلونة في الموسم الحالي.

وكان خواكين كوريا انتقل من لاتسيو إلى صفوف إنتر ميلان في 2022 نظير 29.6 مليون يورو.

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