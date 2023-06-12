صفقة ريال مدريد تعقد انتقال جوندوجان إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - انضم منافس جديد إلى سباق التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي.



وينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي في 30 يونيو/حزيران الجاري، ولم يحسم اللاعب الألماني مستقبله حتى الآن.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن انتقال جود بيلينجهام إلى صفوف ريال مدريد، هذا الشهر، جعل بوروسيا دورتموند يتحرك سريعا للتعاقد مع بديل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دورتموند قدم عرضا طويل الأمد لجوندوجان من أجل العودة مجددا إلى "أسود الفيستيفال" وتعويض رحيل بيلينجهام.



وأوضحت أن جوندوجان لديه أيضا عروض من برشلونة واتحاد جدة هذا الصيف.



ورغم تفضيل اللاعب الألماني البقاء في أوروبا، لكن برشلونة لا يزال غير قادر على منافسة دورتموند في الصفقة، بسبب القيود المفروضة الآن على البارسا ومنعه من قيد صفقات جديدة.

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