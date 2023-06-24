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السبت، 24-06-2023 04:05 م

صفقة قياسية.. تفاصيل عقد الهلال السعودي مع نجم برتغالي

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الوكيل الإخباري - كشف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، الاستغناء عن خدمات لاعبه البرتغالي روبن نيفيز، مقابل صفقة قياسية ليواصل مشواره في صفوف نادي الهلال السعودي.

وودع روبن نيفيز نادي وولفرهامبتون بالدموع في فيديو نشره النادي الإنجليزي قبل دقائق من إعلان الهلال.

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ونشر نادي الهلال فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للترحيب بنيفيز، الذي ارتدى قميص الأزرق، وعلق النادي قائلا: "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".

ولم يكشف الهلال عن تفاصيل عقده مع روبن نيفيز، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سينتقل للدوري السعودي مقابل 55 مليون يورو.

وقال نيفيز مستعرضا مسيرته مع الذئاب: "ستة مواسم، 253 مباراة، لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، خمسة أعوام في الدوري الممتاز، الوصول لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مغامرة أوروبية وانتصارات ضخمة، 30 هدفا و13 تمريرة حاسمة وآلاف الذكريات التي ستدوم للأبد".

وأضاف: "جزيل الشكر لكل فرد عملت معه في النادي ولكل اللاعبين الذين زاملتهم خلال ست سنوات، أنتم أصدقاء العمر، افتخر بحمل شارة القيادة في عامي الأخير".

 

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