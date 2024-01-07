صفقة كاميرونية على رادار أبها

الوكيل الإخباري - أقترب أبها من التعاقد مع لاعب وسط، لدعم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ووفقا لصحيفة الرياضية، فإن إدارة أبها دخلت في مفاوضات مباشرة مع الكاميروني أوليفيه كيمين، نجم قيصري سبور التركي.



وأشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا، الذي يتواجد حاليًّا مع منتخب "الأسود غير المروَّضة" المشارك في بطولة أفريقيا، يعد أحد أهم أهداف أبها.



في سياق آخر، تقرَّر أن يعود لاعبو أبها إلى التدريبات، الثلاثاء، عقب الإجازة التي مُنحت لهم بعد لقاء الرائد، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين، الذي خسره الفريق 3-4.



كذلك سيخوض الفريق 3 مباريات تجريبية، ستُحدَّد لاحقًا.



ويحتل الفريق المركز قبل الأخير في دوري روشن، برصيد 14 نقطة، ويمني النفس بصفقات قوية تنتشله من مراكز الهبوط.

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