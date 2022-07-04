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الإثنين، 04-07-2022 04:40 م

صفقة لبنانية كبيرة لفريق الاتحاد

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الاتحاد عن اتمام التعاقد مع اللاعبة اللبنانية ليلي إسكندر لتمثيل الفريق والذي يقوده مواطنها وائل غرز الدين بمشاركته التاريخية الأولى بمنافسات الموسم الكروي الجديد.


 

‎وبدأت ليلي ممارسة كرة القدم في نادي سلام زغارتة اللبناني ومنه انتقلت لنادي نجوم الرياضة قبل الانتقال للعب بالدوري الدنماركي، كما مثلت جميع المنتخبات الوطنية اللبنانية.



وكان فريق الاتحاد قد ضم لاعبات المنتخب الوطني لانا فراس، لين البطوش، أنفال الصوفي، تسنيم اسليم، تسنيم أبو الرب، لينا الصاحب، شيرين الشلبي، إيناس جماعين والعنود غازي، بالإضافة لماسا زيادة ونتلي السعيد لتمثيل الفريق في منافسات النسخة القادمة من دوري المحترفات.




وسيكون وسط الفريق من الأقوى محليا، حيث تعد اللاعبات تسنيم اسليم، تسنيم أبو الرب، زيادة، نتلي السعيد والجماعين، من أهم اللاعبات على مستوى المملكة وجميعهن مثلن المنتخبات الوطنية، مما سيمنح المدرب اللبناني الأكثير من الخيارات في وسط الملعب .

 
وتعد فراس من الصفقات الدفاعية المميزة للفريق، كونها من أهم اللاعبات اللواتي حققن الكثير من الألقاب رفقة فريقي عمان وشباب الأردن، ويذكر أن ألقاب غرب اسيا ودوري أبطال اسيا أهم إنجازاتها .



وبالإضافة للانا فراس، ستشكل صفقة البطوش إضافة قوية للفريق، حيث تعد من أبرز لاعبات الأطراف والهجوم بالأردن ومثلت جميع المنتخبات الوطنية، وخاضت منافسات كأس العالم للشابات، وتوجت بكأس العرب، فيما حصدت الكثير من الألقاب المحلية وبطولة دوري أبطال اسيا مع فريق عمان .
 
 
كما أن أنفال الصوفي من أهم اللاعبات على المستوى المحلي وتستطيع أن تشغل جميع مراكز الملعب الدفاعية والهجومية، ومثلت أندية الإستقلال والقادسية وفريق " 6 يارد" بدوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي والذي شهد صعود الفريق وتغيير اسمه للاتحاد، كما مثلت المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل وأهمها كأس اسيا .

 

بدورها تجيد العنود اللعب في أغلب المراكز الدفاعية، وستشكل ثلا دفاعيا هاما أمام شيرين الشلبي ، خصوصا وأنها خاضت العديد من التجارب الدولية وأهمها في كأس العالم للشابات 2016، علما أن مسيرتها المحلية كانت رفقة نادي عمان وتوجت معه مؤخرا بلقب دوري أبطال اسيا، قبل أن يقرر تعليق النشاط النسوي .

 
وكان نادي الاتحاد قد أعلن انتقال مدافعة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم آية المجالي لفريق أولمبيا الروماني، وذلك بعد توقيعها للاتحاد بأيام قليلة ودون أن تمثله بأي مباراة رسمية .

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المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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