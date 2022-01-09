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الأحد، 09-01-2022 02:19 م

صفقة مثالية لديارا ،، والوحدات لا يستفيد من نجومه

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

شهد الشارع الرياضي الأردني حالة من السعادة بعد انتقال نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي الوحدات عبدالله نصيب الملقب بـ " ديارا" لفريق الاتحاد السكندري المصري، في صفقة مهمة لكتيبة المدرب المخضرم حسام حسن.اضافة اعلان



 
 
حالة السرور التي صاحبت الصفقة ليست فقط كون الفريق الجديد لديارا من أعرق الفرق عربيا، أو لأنه انتقل للدوري الأميز على مستوى المنطقة والأكثر بريقا وجماهيرية، بل لأن من عاصر اللاعب ومسيرته يعلم كمية مثابرته بالعمل وصبره بإنتظار الفرص وحتى في رحلته الإحترافية الأولى لم يتعجل، فكانت صفقة مميزة للاعب المحبوب من الجميع .

 

ورغم الصفقة المميزة للاعب إلا أن التساؤلات عادت لتطرح نفسها بقوة، لماذا يعجز الوحدات عن الاستفادة من نجومه ماديا، فقد غادره للاحتراف بالموسم الحالي : يزن العرب، عبدالله نصيب " ديارا"، رجائي عايد ومحمود زعترة (حتى الآن) ولم يدخل لخزينة النادي "قرشا واحدا " من تلك الصفقات، التي كانت ستسدد ديون النادي كاملة لو تم ربط اللاعبين بعقود طويلة.

 

الجماهير الخضراء طرحت التساؤلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مستغربة إصرار الإدارة على التعاقد مع اللاعبين لمدة موسم وحتى بعد موجة الرحيل التي لم تفد النادي إطلاقا، فقد أعلن الوحدات عن تعاقده مع محمد أبو حشيش، فراس شلباية، أحمد عبد الستار، تامر صالح وطارق خطاب لمدة موسم واحد فقط، وإن كان البعض يبرر عقدي صالح وعبد الستار بسبب تقدمهما بالعمر .

 




 

 


 

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