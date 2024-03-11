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الإثنين، 11-03-2024 03:05 م

صفقة مدريدية مجانية خارج أجندة برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، الأحد، عن حقيقة اهتمام برشلونة، بالتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد، في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد ماريو هيرموسو مع الروخي بلانكوس في صيف 2024، وارتبط اسمه بالانضمام إلى برشلونة، في صفقة انتقال حر.

لكن فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أكد أن برشلونة لا ينوي التحرك لضم هيرموسو.

وأكد رومانو، عبر حسابه على منصة تويتر "هيرموسو لم يتلق أي عروض حتى الآن من قبل برشلونة، بالإضافة إلى يوفنتوس الذي ارتبط أيضًا بالحصول على خدماته في الصيف المقبل".

وأشار إلى أن أتلتيكو مدريد لم يبدأ مفاوضات التجديد مع ماريو هيرموسو حتى الآن.

وشارك هيرموسو مع أتلتيكو مدريد في 23 مباراة هذا الموسم حتى الآن، وخرج الروخي بلانكوس بشباك نظيفة في 6 منها فقط.

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