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الخميس، 29-02-2024 03:06 م

صفقة مفاجئة تطرق أبواب برشلونة

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية عن صفقة رعاية مفاجئة تطرق أبواب نادي برشلونة الإسباني.

برشلونة يبحث عن راع جديد للقميص بعائد مالي أكبر، بعد انتهاء عقده مع شركة "نايكي" الأمريكية في عام 2026. 

وفقًا لتقرير من صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أحد الخيارات التي ينظر إليها النادي الكتالوني هي شركة "هوميل" الدنماركية.

وأبدت "هوميل" اهتماما برعاية قميص برشلونة، تزامنا مع تعقد مفاوضات النادي مع شركة "بوما" الألمانية، واقتراب الصفقة من الفشل لأسباب مالية.

وتتولى "هوميل" تزويد عدة أندية حول العالم بالملابس بناء على عقود رعاية، ومن بينها الصفاقسي التونسي، وإيفرتون الإنجليزي.

ويحصل برشلونة على 105 ملايين يورو في الموسم من نايكي، بينما يتلقى ريال مدريد 120 مليون يورو مع أديداس.

ويتطلع برشلونة للحصول على 200 مليون يورو، قد تصل إلى 300 مليون باحتساب الإضافات.

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