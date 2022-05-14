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السبت، 14-05-2022 03:24 م

صفقة نارية جديدة لفريق الاتحاد

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الاتحاد عن اتمام صفقة ضم لاعبة المنتخب الوطني لانا فراس لاعبة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لتكون الصفقة الرابعة بعد إتمام التعاقد مع نجمات المنتخب الوطني لين البطوش، أنفال الصوفي والعنود غازي لتمثيل الفريق في منافسات النسخة القادمة من دوري المحترفات.اضافة اعلان


 
وتعد فراس الصفقة الدفاعية الأولى للفريق، وتعد من أهم اللاعبات اللواتي حققن الكثير من الألقاب رفقة فريقي عمان وشباب الأردن، وتعد ألقاب غرب اسيا ودوري أبطال اسيا أهم إنجازاتها .






وبالإضافة للانا فراس، ستشكل صفقة البطوش إضافة قوية للفريق، حيث تعد من أبرز لاعبات الأطراف والهجوم بالأردن ومثلت جميع المنتخبات الوطنية، وخاضت منافسات كأس العالم للشابات، كما توجت بكأس العرب، فيما حصدت الكثير من الألقاب المحلية وبطولة دوري أبطال اسيا مع فريق عمان .
 
 
كما أن أنفال الصوفي من أهم اللاعبات على المستوى المحلي وتستطيع أن تشغل جميع مراكز الملعب الدفاعية والهجومية، ومثلت أندية الإستقلال والقادسية وفريق " 6 يارد" بدوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي والذي شهد صعود الفريق وتغيير اسمه للاتحاد، كما مثلت المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل وأهمها كأس اسيا .

 


 

بدورها تجيد العنود اللعب في أغلب المراكز الدفاعية وخاضت العديد من التجارب الدولية وأهمها في كأس العالم للشابات 2016، علما أن مسيرتها المحلية كانت رفقة نادي عمان وتوجت معه مؤخرا بلقب دوري أبطال اسيا، قبل أن يقرر تعليق النشاط النسوي . 


 
 

وكشف نادي الاتحاد أنه سيتم الإعلان عن بقية الصفقات تباعا، حيث يسعى الفريق لتسجيل مشاركة مميزة في ظهوره التاريخي الأول بدوري المحترفات .


 




 

 


 

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