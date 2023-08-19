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السبت، 19-08-2023 04:55 م

صفقة هجومية تنتظر تحرك برشلونة

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الوكيل الإخباري -  اقترب نادي برشلونة، خطوة جديدة من إبرام صفقة هجومية مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا "جواو فيليكس خارج قائمة أتلتيكو مدريد، لأنه ينتظر فقط قرار مغادرة النادي.. من المستحيل أن يبقى".

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر "فيليكس ينتظر تحرك نادي برشلونة للحصول عليه.. ولا تغييرات على وضع اللاعب".

ويرتبط اللاعب البرتغالي جواو فيليكس بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف عام 2027، وخاض النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصالح تشيلسي.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، بأن جواو فيليكس يعد البديل الأقرب لتعويض رحيل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

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